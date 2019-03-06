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Новости. Общество
13:00, 06 Марта 2019

Более 10 автобусов и троллейбусов временно изменят маршруты движения в Петрозаводске

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С 7 по 11 марта вносятся изменения в работу восьми автобусных и трех троллейбусных маршрутов, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Временные неудобства связаны с ремонтом Советского моста через реку Лососинка, а также с перекрытием площади Кирова по случаю Масленицы.

Изменения коснутся автобусов №№ 5, 8, 12, 17, 19, 20, 25, 26.

С 22.00 7 марта до 21.00 9 марта и с 16.00 10 марта по 11 марта включительно:

- в прямом направлении: по маршрутам следования – пр. Александра Невского – ул. Луначарского – ул. Фадеевская – пр. Карла Маркса – по маршрутам следования;

- в обратном направлении: по маршрутам следования – ул. Правды – пл. Кирова – ул. Луначарского – пр. Александра Невского – по маршрутам следования.

С 21.00 9 марта до 16.00 10 марта: по маршрутам следования – пр. Александра Невского – ул. Луначарского – ул. Фадеевская – ул. Пушкинская – пр. Ленина – по маршрутам следования.

С 22.00 7 марта по 11 марта включительно временно изменятся маршруты движения троллейбусов.

Троллейбус № 1 будет следовать по маршруту:

"к/ст. Кемская" – ул. Кемская – ул. Судостроительная – ул. Ключевая – ул. Онежской флотилии – ул. Ригачина – ул. Чернышевского – ул. Луначарского – пр. Александра Невского – ул. Красноармейская – пл. Гагарина – ул. Шотмана – ул. Чапаева – пр. Лесной – ш. Лососинское – "к/ст. Хейкконена" – ш. Лососинское – пр. Лесной – ул. Чапаева – ул. Шотмана – пл. Гагарина – ул. Красноармейская – пр. Александра Невского – ул. Луначарского – ул. Радищева – ул. Ригачина – ул. Онежской флотилии – ул. Ключевая – ул. Судостроительная – "к/ст. Кемская".

Троллейбус № 6 будет следовать по маршруту:

"к/ст. Корабелов" – ул. Корабелов – ул. Антонова – ул. Репникова – ш. Ключевское – ул. Калинина – пр. Александра Невского – ул. Красноармейская – пл. Гагарина – пр. Ленина – ул. Антикайнена – пр. Первомайский – ул. Краснофлотская – "к/ст. Товарная станция" – ул. Разина – пр. Первомайский – ул. Антикайнена – пр. Ленина – пл. Гагарина – ул. Красноармейская – пр. Александра Невского – ул. Калинина – ш. Ключевское – ул. Репникова – ул. Антонова – ул. Корабелов – "к/ст. Корабелов".

Троллейбус № 4 работать не будет.

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