Более 10 тысяч человек посетили каток в центре Петрозаводска во время новогодних каникул

На площади Кирова в центре карельской столицы продолжает работу мобильный каток.

Жители и гости Петрозаводска выбирают спорт и активный отдых, за время новогодних каникул спортивный объект посетили более 10 тысяч человек, сообщается в паблике "Спорт – норма жизни".

Напомним, что каток с искусственным льдом появился в карельской столице два года назад в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Благодаря системе айсматов мобильный каток позволяет не зависеть от погодных условий и кататься на коньках даже в плюсовую температуру. Планируется, что в 2022 году каток будет принимать посетителей до середины марта.

Режим работы катка:

Будние дни - 12:00 - 22:00

Выходные и праздничные дни - 10:00 - 22:00

Технологические перерывы для уборки и подготовки льда: 14:00 - 14:30, 17:30 - 18:00

Режим работы пункта проката:

Будние дни - прокат не работает

Выходные и праздничные дни - 11:00 - 21:00