Более 10 тысяч семей с детьми до 3 лет в Карелии подали заявления на выплату из-за коронавируса

Так, 10 тысяч 714 заявлений на выплату семьям с детьми до 3 лет подано в Пенсионный фонд Карелии, сообщили в правительстве республики.

Напомним, по указу Президента России от 11 мая 2020 года расширено право семей на ежемесячную выплату 5 тысяч рублей, которая предоставляется с апреля по июнь на детей до трех лет.

Теперь эти средства могут получить не только семьи, имеющие право на материнский капитал, но фактически все российские семьи с детьми, родившимися с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года.

Заявления на эту выплату можно подать через сайт pfrf.ru и портал gosuslugi.ru. Также предусмотрена возможность личного обращения как в территориальный орган ПФР, так и в МФЦ – в режиме предварительной записи. Выплата - ежемесячно с апреля по июнь.

От семьи подается только одно заявление: если детей, попадающих под выплату, двое или более, то они все указываются в одном заявлении.

Обратиться за выплатой можно до 1 октября. В случае подачи заявления 1 июля или позже заявителю выплачивается сразу вся сумма. К примеру, если семья с одним ребенком имеет право на выплату за апрель, май и июнь, то в случае подачи заявления начиная с 1 июля, она получит выплату сразу 15 тысяч рублей.

Помимо этого семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Средства будут предоставлены на каждого ребенка, рожденного с 11.05.2004 по 30.06.2017. Выплата будет осуществляться с 1 июня 2020 года. Обратиться за выплатой можно только через портал госуслуг, через сайт ПФР эти заявления не принимаются. Возможна подача заявления в клиентской службе ПФР или МФЦ по предварительной записи.

Ряд семей могут претендовать на обе выплаты. Это касается семей, в которых ребенку исполняется три года в период с 11 мая по 30 июня 2020 года. Родители могут подать заявление на выплату 5 тысяч рублей и параллельно – на выплату 10 тысяч рублей.