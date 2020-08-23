Более 10% жилфонд Петрозаводска не готово к отопительному сезону

Жилищный фонд готов к предстоящему отопительному сезону на 89%, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Директор муниципального учреждения "Служба заказчика" Вячеслав Пухач доложил, что общая готовность жилищного фонда составляет 89 %, внутридомовых систем – 96 %. В 1505 многоквартирных домах выполнили промывку центрального отопления, в 1384 провели гидравлические испытания.

Большинство управляющих организаций работают в графике. Полностью завершили подготовку своих объектов девять из них: ООО "Служба срочного реагирования", ООО "Новые технологии управления", ООО "Уют", ООО "ЖХ Сервис", ООО "Партнер", ООО "Триал", ООО "УК "Аверс", ООО "УО "Умелец", ООО "ПК Выбор".

Есть отстающие организации. Три из них до сих пор не провели промывку и опрессовку внутридомовых систем центрального отопления: ООО "Проспект-Сервис" (19 домов), ООО "УК-Проспект" (четыре дома) и АО "МКС-Петрозаводск" (16 домов).



Информация по организациям, своевременно не выполняющим работы по подготовке к сезону, направляется в прокуратуру. Также Вячеслав Пухач напомнил представителям компаний о необходимости ремонтов козырьков, фасадов и других элементов общедомового хозяйства.

Завершить подготовку жилфонда необходимо до 1 сентября.