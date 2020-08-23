Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Это неслучайная смерть" 1
Сегодня 09:31
Подсчитано, на сколько снизились цены на авиарейсы по России
23.08.2020 15:48
Ужесточились правила въезда иностранных туристов в Египет
23.08.2020 15:24
Два человека разбились в смертельном ДТП в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)
23.08.2020 20:31
Почему комиссия Минкультуры России не приняла реставрацию Преображенской церкви
23.08.2020 16:22

Более 10% жилфонд Петрозаводска не готово к отопительному сезону

Новости. Общество
12:02, 24 Августа 2020
фото: © pixabay
Загрузка...

Жилищный фонд готов к предстоящему отопительному сезону на 89%, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Директор муниципального учреждения "Служба заказчика" Вячеслав Пухач доложил, что общая готовность жилищного фонда составляет 89 %, внутридомовых систем – 96 %. В 1505 многоквартирных домах выполнили промывку центрального отопления, в 1384 провели гидравлические испытания.

Большинство управляющих организаций работают в графике. Полностью завершили подготовку своих объектов девять из них: ООО "Служба срочного реагирования", ООО "Новые технологии управления", ООО "Уют", ООО "ЖХ Сервис", ООО "Партнер", ООО "Триал", ООО "УК "Аверс", ООО "УО "Умелец", ООО "ПК Выбор".

Есть отстающие организации. Три из них до сих пор не провели промывку и опрессовку внутридомовых систем центрального отопления: ООО "Проспект-Сервис" (19 домов), ООО "УК-Проспект" (четыре дома) и АО "МКС-Петрозаводск" (16 домов).

Информация по организациям, своевременно не выполняющим работы по подготовке к сезону, направляется в прокуратуру. Также Вячеслав Пухач напомнил представителям компаний о необходимости ремонтов козырьков, фасадов и других элементов общедомового хозяйства.

Завершить подготовку жилфонда необходимо до 1 сентября.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2020, 15:02
ГИБДД Петрозаводска ищет водителя внедорожника, проложившего свой путь через перекресток (ВИДЕО)
23.08.2020, 20:31
Два человека разбились в смертельном ДТП в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)
20.08.2020, 12:52
Вступают в силу изменения по отмене регистрации ИП: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии
18.08.2020, 16:41
Бесплатное питание школьников для Карелии будет платным
19.08.2020, 16:29
В БСМП Петрозаводска умерла женщина, которую пытались спасти сотрудники МЧС (ФОТО)
19.08.2020, 07:50
Бесплатное питание школьников для Карелии будет платным

Аналитика

Сегодня 10:05
Капитал
В Петрозаводске открылся новый аэровокзальный комплекс
Первые пассажиры оценили долгожданный подарок к 100-летию республики – современный терминал, оборудованный по последнему слову техники, с пропускной способностью до 300 человек в час.
"Это неслучайная смерть" 1
Сегодня 09:31
Карелии прогнозируют медленное вымирание 2
21.08.2020 11:27
ФЦП к 100-летию республики: не провалили, но скорректировали 3
21.08.2020 09:40
Алло, кто на проводе?
20.08.2020 09:30
Вся аналитика

Чтиво

21.08.2020 11:05
Без политики
Подготовьте ребёнка к школе быстро и недорого
Лето заканчивается и совсем скоро наступит новый учебный год.
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
17.08.2020 11:11
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»