Более 100 молодых людей развернули логотип с буквой «Z» в Петрозаводске (ВИДЕО)

В столице Карелии на площади Кирова прошла акция с участием молодежи.

Об этом информирует паблик «Республика Карелия».

«Крым наш! Более 100 молодых людей развернули логотип с буквой „Z“ на площади Кирова в Петрозаводске в поддержку наших военнослужащих. Акция приурочена ко дню воссоединения Крыма с Россией», — говорится в сообщении