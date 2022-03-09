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Более 100 молодых людей развернули логотип с буквой «Z» в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Общество
18:10, 18 Марта 2022
фото: Республика Карелия / ВК / скриншот видео

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В столице Карелии на площади Кирова прошла акция с участием молодежи.

Об этом информирует паблик «Республика Карелия».

«Крым наш! Более 100 молодых людей развернули логотип с буквой „Z“ на площади Кирова в Петрозаводске в поддержку наших военнослужащих. Акция приурочена ко дню воссоединения Крыма с Россией», — говорится в сообщении

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