Более 100 молодых людей развернули логотип с буквой «Z» в Петрозаводске (ВИДЕО)

В столице Карелии на площади Кирова прошла акция с участием молодежи.
Об этом информирует паблик «Республика Карелия».
«Крым наш! Более 100 молодых людей развернули логотип с буквой „Z“ на площади Кирова в Петрозаводске в поддержку наших военнослужащих. Акция приурочена ко дню воссоединения Крыма с Россией», — говорится в сообщении
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