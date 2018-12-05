Более тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны обезврежено в Карелии за год

С начала 2018 года специалисты Карельской республиканской поисково-спасательной службы обезвредили 1083 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Это на 246 больше, чем в 2017 году, сообщили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Специалисты КРПСС являются единственными в республике, выполняющими сложные, ответственные и чрезвычайно опасные задачи по проверке и очистке местности от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, их своевременному обезвреживанию и уничтожению.

В Госкомитет напоминили, что при обнаружении подозрительных, похожих на взрывоопасные предметы, ни в коем случае нельзя брать его в руки и перемещать каким либо образом.

Необходимо огородить и обозначить место обнаружения, сообщить о находке либо в военный комиссариат, либо в полицию и в местную администрацию. Эта информация обязательно будет доведена до сотрудников Карельской поисково-спасательной службы. Опасная находка в обязательном порядке будет обезврежена и уничтожена специалистами подразделения, добавили в ведомстве.