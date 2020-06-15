Более 120 человек грубо нарушили режим самоизоляции в Петрозаводске

В судах Карелии с начала пандемии коронавируса зарегистрировано 691 административный материал за грубые нарушения режима самоизоляции.

С начала пандемии судами Карелии вынесено 491 постановление о назначении административного наказания жителям республики, которые грубо нарушили правила поведения в период действия режима повышенной готовности на территории республики в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщается в паблике "Скажи экстремизму нет|Республика Карелия".

Административные материалы зарегистрированы во всех судах республики.

Больше всего: в Петрозаводском городском суде – 125, в Прионежском районном суде – 102 и в Беломорском районном суде – 100 материалов.

Всего один нарушитель был выявлен в Муезерском районе

Сумма штрафа – от одной до 30 тысяч рублей.

Напомним, четверых жителей Олонецкого района осудили за нарушение режима повышенной готовности.