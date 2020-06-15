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Четверых жителей района Карелии осудили за нарушение режима повышенной готовности

Новости. Общество
08:05, 16 Июня 2020
фото: © Михаил Метцель/ТАСС
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Жителей Олонца привлекли к ответственности за нарушение режима повышенной готовности, сообщили на сайте районного суда.

Олонецкий районный суд  рассмотрел четыре дела в отношении местных жителей за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Карелии в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Каждому назначено наказание в виде предупреждения. За повторные нарушения гражданам грозит штраф от 15 до 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что более 400 человек наказали за нарушение режима самоизоляции в Карелии.

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