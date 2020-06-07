Более 400 человек наказали за нарушение режима самоизоляции в Карелии

В судах Карелии с начала пандемии коронавируса зарегистрировано 644 административных материалов за грубые нарушения режима самоизоляции.

С начала пандемии судами Карелии вынесено 430 постановлений о назначении административного наказания жителям республики, которые грубо нарушили правила поведения в период действия режима повышенной готовности на территории республики в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщается в паблике "Скажи экстремизму нет|Республика Карелия".

Административные материалы зарегистрированы во всех судах республики.

Больше всего нарушителей в Петрозаводске, Беломорском и Прионежском районах.

Сумма штрафа – от одной до 30 тысяч рублей.