Более 120 свалок ликвидировано в Карелии в 2020 году

За несанкционированное размещение отходов нарушителям придется заплатить штрафы на сумму 270 тыс. рублей, сообщает Минприроды Карелии.

Специалисты "Карелприроды" провели более 125 выездов во все районы республики. В 2020 году должностные лица министерства вынесли более 500 предостережений в области обращения с отходами. Если нарушители игнорируют предостережение, тогда специалисты Минприроды обращаются в суд или самостоятельно назначают штрафы за несоблюдение порядка.

Экологические инспекторы Минприроды приняли процессуальные решения об административных наказаниях. Это штрафы на общую сумму более 270 тыс. руб.

Помимо понуждения к ликвидации свалок и заключения договоров с региональным оператором Минприроды совместно с "Карелприродой" своими силами убирает свалки. В этом году удалось ликвидировать 35 крупных несанкционированных свалок.

Масштабную работу по уборке мусора проводят лесничие в районах Карелии. В этом году 90 несанкционированных свалок на площади более 6,23 га были ликвидированы силами центральных лесничеств, местных администраций и арендаторов лесных участков.