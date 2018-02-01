Более 140 млн рублей задолжали предприятия Карелии своим работникам

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По данным мониторинга, который ведет правительство Карелии, задолженность по заработной плате на 24 января составила 144 млн 504 тыс. рублей.
Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на коллегии прокуратуры республики.
"По данным на 24 января текущего года, из 63 организаций, имеющих задолженность по зарплате, 30 находятся в процедуре банкротства. И это 84% задолженности. Здесь, конечно, требуется очень точечный специфический подход для решения этих проблем", - сказал Парфенчиков.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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