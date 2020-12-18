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Более 140 жителей Карелии привились от коронавируса

Новости. Общество
11:07, 19 Декабря 2020
фото: Михаил Охлопков/vk.com/mihailohlopkov
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Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о ходе массовой вакцинации против новой коронавирусной инфекции в регионе.

В Карелии началась массовая вакцинация против новой коронавирусной инфекции. Вакциной "Спутник V" первыми иммунизацию проходят медицинские и социальные работники, а также учителя. Вакцинация бесплатная и добровольная, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в "ВКонтакте".

"Вакцина "Спутник V" двухвалентная, поэтому после первой прививки вторая делается через 21 день. Уже привились более 140 человек первым компонентом и более 40 – вторым. Поступление очередной партии вакцины ожидается в начале 2021 года", - пишет министр.

Ранее сообщалось, что первые 600 доз вакцины доставлены в Петрозаводск. Именно со столицы Карелии, с учетом наибольшей плотности населения и высокой заболеваемости коронавирусом, начнется прививочная кампания в регионе. 

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