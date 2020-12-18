Более 140 жителей Карелии привились от коронавируса

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о ходе массовой вакцинации против новой коронавирусной инфекции в регионе.

В Карелии началась массовая вакцинация против новой коронавирусной инфекции. Вакциной "Спутник V" первыми иммунизацию проходят медицинские и социальные работники, а также учителя. Вакцинация бесплатная и добровольная, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в "ВКонтакте".

"Вакцина "Спутник V" двухвалентная, поэтому после первой прививки вторая делается через 21 день. Уже привились более 140 человек первым компонентом и более 40 – вторым. Поступление очередной партии вакцины ожидается в начале 2021 года", - пишет министр.

Ранее сообщалось, что первые 600 доз вакцины доставлены в Петрозаводск. Именно со столицы Карелии, с учетом наибольшей плотности населения и высокой заболеваемости коронавирусом, начнется прививочная кампания в регионе.