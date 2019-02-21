Более 1,5 тысяч семей в Карелии потратили деньги из материнского капитала на оплату детского сада

Все больше карельских семей используют материнский капитал на дошкольное образование детей, сообщили в управлении пенсионного фонда Карелии.

В 2018 году в Карелии 1674 семьи - обладатели сертификатов на материнский капитал (на 560 больше, чем в 2017 году) направили средства материнского (семейного) капитала на образование детей.

Только за январь 2019 года по 151 заявлению Пенсионным фондом Карелии было перечислено в образовательные организации более 2 млн. руб. из средств материнского капитала, что в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.



Связано это с тем, что именно с января 2018 года средства материнского капитала можно использовать на дошкольное образование практически сразу после рождения (усыновления) ребенка, за которого полагается материнский капитал. Раньше использовать деньги на эти цели можно было только спустя три года после рождения или усыновления ребенка, за которого полагался материнский капитал.

Заявление о распоряжении средствами МСК можно подать непосредственно при личном обращении в территориальный орган ПФР, направить заявление по почте или в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг или "Личный кабинет" на сайте ПФР.

Вместе с заявлением необходимо также представить:

- документы, удостоверяющие личность, место жительства (пребывания) заявителя;

- в случае подачи заявления о распоряжении через представителя заявителя - документы, удостоверяющие личность, место жительства (пребывания) и документ, подтверждающий полномочия представителя;

- договор между образовательной организацией и лицом, получившим сертификат, включающий в себя обязательства учреждения по содержанию ребенка в образовательном учреждении и расчет размера платы за содержание ребенка в образовательном учреждении.

В случае принятия положительного решения перечисление средств Пенсионным фондом осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня принятии решения об удовлетворении заявления путем безналичного перечисления на счета (лицевые счета) образовательной организации, указанные в договоре.