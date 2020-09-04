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Более 16 миллиардов рублей за пять лет получит Карелия на ремонт дорог

Новости. Общество
17:58, 04 Сентября 2020
фото: © Управление пресс-службы главы Карелии
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Об этом сегодня на заседании Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих.

В рамках Госкомиссии Евгений Дитрих возглавляет рабочую группу номер два по развитию дорожной, транспортной, коммунальной инфраструктуры.

"Значительные объемы работ по приведению в нормативное состояние автодорог регионального значения и улично-дорожной сети Петрозаводской городской агломерации предусмотрены в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Общий объем финансирования с 2019 по 2024 годы составит более 16 миллиардов рублей, − сообщил Евгений Дитрих.

Евгений Дитрих также напомнил, что в федеральную собственность передано порядка 700 км региональных дорог.

"Хочу сказать, что это существенно снизило уже финансовую нагрузку на бюджет республики. Приведение к нормативу и содержание этих дорог будет осуществляться впредь за счёт средств федерального бюджета", − сказал Евгений Дитрих.

Он добавил, что также продолжается реализация ряда важных для республики проектов в сфере дорожной инфраструктуры, в частности, строительство дороги Великая Губа-Оятевщина, второй этап реконструкции трассы Олонец-Вяртсиля.

Кроме того, Евгений Дитрих отметил такие важнейшие проекты, как модернизация аэропорта Петрозаводск и строительство нового аэровокзала с пропускной способностью 300 пассажиров в час.

"Для доступности авиатранспорта обеспечено бюджетное субсидирование авиасообщения из Петрозаводска. Мы поддерживаем в том числе востребованные региональные маршруты в Мурманск, Калининград, Симферополь, Сочи, Анапу, − заявил министр.

Силами РЖД реконструированы здания железнодорожных вокзалов в Медвежьегорске и Беломорске, обеспечено курсирование скоростных поездов "Ласточка" сообщением Санкт-Петербург-Сортавала и Петрозаводск-Псков.

В следующем году планируется завершить реконструкцию автовокзала в Петрозаводске и опорной сети автостанций в республике. В активную фазу вступило строительство пешеходного моста над железнодорожными путями в столице Карелии.

"Реализованы очень нужные для региона мероприятия по развитию коммунальной и энергетической инфраструктуры. В их рамках выполнена реконструкция тепловых сетей, котельных, систем водоотведения и очистки сточных вод", − добавил Евгений Дитрих.

Работа с Газпромом для газификации центральной и северной частей региона продолжается, добавил министр.

Кроме того, Минтранс контролирует вопрос ремонта и модернизации материально-технической базы образовательных учреждений, которые являются филиалами учебных заведений Росжелдора и Росморречфлота.

"При непосредственном участии главы Карелии согласовывается перечень этих работ на 2021−2023 годы", − отметил глава Минтранса.

Всего в рамках деятельности рабочей группы номер два общая стоимость выполненных работ составила более 93,5 миллиардов рублей, из них 59 млрд − это средства федерального бюджета, 34 млрд − средства инвесторов, в том числе Газпрома, "Норд Гидро", ФСК ЕЭС, РЖД.

"Отмечу, что работы по данному направлению будут продолжены, в том числе в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" индивидуальной программы социально-экономического развития республики, утвержденной правительством Российской Федерации в этом году, инвестиционных проектов ПАО "Газпром" и ОАО "РЖД", − добавил Дитрих.

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Комментарии

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Plant
2020-09-04 19:59:15
О, поворуют-то.
Саныч
2020-09-04 19:32:28
Зер гут, Дитрих, зер гут.
карел
2020-09-04 19:06:29
Вопрос . Под кого ????????????
Саныч
2020-09-04 19:36:49
карел, где-то далеко от Москвы смущенно улыбнулся Паша Д.
Гость
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