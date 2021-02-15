Более 17 тысяч человек в Карелии сделали прививку от коронавируса

На 15 февраля первым компонентом вакцины "Спутник V" привито 17222 человека, вторым компонентом - 3171 человек, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Активно против коронавируса прививаются граждане старше 60 лет: за время вакцинации прививку уже сделали 7339 пожилых людей.

Также активно прививаются сотрудники и лица, проживающие в социальных учреждениях стационарного типа. Так, 15 февраля мобильная бригада Прионежского филиала Республиканской больницы им. В.А. Баранова совместно с сотрудниками Ладвинской врачебной амбулатории провела вакцинацию против коронавирусной инфекции в Ладвинском доме-интернате.

Первый этап вакцинации там прошли 50 человек. В ближайшее время вакцинация в доме-интернате будет продолжена.

Всего же в Карелии уже привито 820 сотрудников и лиц, проживающих в социальных учреждениях стационарного типа - в Олонецком, Медвежьегорском и Прионежском районах.