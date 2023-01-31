Более 17 тысяч детей в Карелии получили пособия

Социальные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет в прошлом году получили более 17 тысяч маленьких жителей республики.

Минсоц Карелии напоминает о том, что дети от 3 до 7 лет могут рассчитывать на дополнительную денежную поддержку от государства. В прошедшем 2022 году такую помощь получили больше 17 тысяч юных жителей республики.

С 2023 года система выплат ежемесячного пособия изменилась. В Карелии начала действовать единая мера поддержки, включая льготы на детей до 3 лет, от 3 до 7 и от 8 до 17. Также на поддержку от регионального правительства могут рассчитывать беременные женщины, которые встали на учет на ранних сроках.

По данным регионального Министерства социальной защиты, получать выплаты могут только те граждане, среднедушевой доход которых не превышает прожиточного минимума. По северной части Карелии он сейчас равен 18 950 руб., а на остальных территориях республики —17 698 руб.

Оформленные до 2023 года выплаты продолжают выплачивать, пока не истечет срок действия льготы. Позднее доступно только оформление по новой схеме.

Подать заявление на «единое пособие» можно через портал Госуслуг в своем личном кабинете. За более подробной информацией можно обратиться в Единый контакт-центр по номеру: 8-(800)-600-00-00 или в группу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Карелия.