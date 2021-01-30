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Коронавирус обнаружен у более чем 18 тысяч россиян за день

Новости. Общество
15:15, 31 Января 2021
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС
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Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 31 января.

За последние сутки в России подтверждены 18 359 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб. 

За день от COVID-19 в России умерли 485 человек. С начала пандемии умерло 73 182 человека.

За прошедшие сутки выписано 20 040 выздоровевших. С начала пандемии выздоровели 3 300 004 человек в России.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 850 439 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен в Карелии у 235 человек за сутки. Трое человек скончались от COVID-19 за день.

 

 

 

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