Коронавирус обнаружен у более чем 18 тысяч россиян за день

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 31 января.

За последние сутки в России подтверждены 18 359 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.

За день от COVID-19 в России умерли 485 человек. С начала пандемии умерло 73 182 человека.

За прошедшие сутки выписано 20 040 выздоровевших. С начала пандемии выздоровели 3 300 004 человек в России.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 850 439 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен в Карелии у 235 человек за сутки. Трое человек скончались от COVID-19 за день.