Более 18 тысяч жителей Карелии съездили в Финляндию на Первомай

О работе таможни в первомайские праздники рассказали в карельской таможне.

В течение минувших праздничных дней через пограничные автомобильные пункты пропуска Вяртсиля, Люття и Суоперя границу в обоих направлениях пересекло 18410 граждан, 9906 единиц легкового автотранспорта и 965 грузовиков.

Как всегда, самым загруженным был пункт пропуска "Вяртсиля", здесь ежедневно границу пересекало в среднем почти 3,5 тысячи граждан и 1,8 тысячи легковых автомобилей.

Самыми загруженными днями пассажирского направления и полос движения легкового автотранспорта стали 29 апреля и 2 мая в МАПП "Вяртсиля".

29 апреля границу в этом пункте пропуска пересекло 3730 граждан и 1979 единиц легкового автотранспорта. А в последний день первомайских праздников через границу в МАПП "Вяртсиля" прошли 3458 граждан и 1951 легковых автомобилей.

Очередей легковых автомобилей и грузовиков в праздничные дни зафиксировано не было.

В пограничных автомобильных пунктах пропуска в минувшие праздничные дни таможенными инспекторами выявлено 65 административных правонарушений. Большинство административных правонарушений касались ввоза в сыром виде и сверх нормы продуктов питания животного происхождения, превышения нормы ввоза алкоголя и подкарантинной продукции (картофель семенной и свежий, саженцы растений).