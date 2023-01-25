Более 184 миллионов рублей долга предпринимателям погасили заказчики в Карелии

В прокуратуре рассказали, как защищали интересы карельского бизнеса в 2022 году.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, в надзорном ведомстве подвели итоги работы за 2022 год. Одним из приоритетных направлений была защита предпринимателей.

Так, прокурорское реагирование в 2022 году заставило заказчиков погасить задолженность перед бизнесменами на сумму свыше 184 миллионов рублей.

В целом же прокуратура обеспечила надзор за освоением бюджетных средств в органах местного самоуправления разных уровней — в общей сложности более 21 миллиарда рублей.