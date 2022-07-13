Более 2,5 тысяч жителей Карелии пострадали от клещей с начала сезона

За минувшую неделю клещи покусали еще 63 человека в республике.

клещей обратился 2521 человек, из них детей — 529. В Петрозаводске зарегистрировано 1247 обращений, в том числе от 239 детей.

За прошедшую неделю с жалобами на укусы клещей обратились 63 человека, включая 9 детей. В Петрозаводске за 7 дней зарегистрировано 27 таких обращений, в том числе от 2-х детей. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Карелии.

При исследовании снятых с людей клещей выяснилось, возбудителем клещевого энцефалита поражены 1,0% клещей, клещевого боррелиоза — 30,1%, возбудителем моноцитарного эрлихиоза — 2,9%, возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека — 0,09%.

С начала эпидсезона лабораторно подтверждено 8 случаев клещевого боррелиоза и 8 случаев клещевого энцефалита.

Напомним, первое присасывание клеща в этом году зарегистрировано 14 апреля в селе Заозерье. Пострадал мужчина. При лабораторном исследовании клеща выявлены возбудители клещевого боррелиоза.

Ранее сообщалось, пострадавшим от клещей взрослым жителям Карелии впервые начали бесплатно вводить иммуноглобулин.