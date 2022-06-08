Более 2 тыс. безработных в Карелии смогли заняться бизнесом благодаря субсидиям

Управление труда и занятости Карелии за 5 лет выплатило субсидии более 2 тыс. безработных, чтобы они могли заняться собственным бизнесом.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления.

По оценке ведомства, большинство безработных, получивших субсидии, сохранили бизнес до настоящего времени.

Только в прошлом году при поддержке Управления начали свое дело 534 человека.

Размер субсидий составляет 100 тысяч рублей для тех безработных, которые решили зарегистрироваться в качестве самозанятых и 200 тыс. рублей — для получивших статус индивидуального предпринимателя.

Кроме того, по 250 тысяч рублей могут получить те, кто решит организовать собственное дело в сферах растениеводства, животноводства, лесоводства, лесозаготовок, обрабатывающих производств, строительства зданий и инженерных сооружений, гостиничного бизнеса, в сфере сбора ягод, грибов и дикоросов.

Такая же сумма предусмотрена для инвалидов, граждан предпенсионного возраста, женщин, имеющих несовершеннолетних детей, и молодежи в возрасте от 18 до 25 лет.