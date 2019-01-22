Более 2 тысяч соотечественников приедут в Карелию до 2025 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о согласовании проекта госпрограммы по содействию переселению россиян из-за рубежа в Карелию, сообщается на сайте кабинета министров.

"Согласовать проект государственной программы "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Карелия соотечественников, проживающих за рубежом", - говорится в документе, пишет РИА Новости.

Согласно справке к документу, программа предусматривает приоритетное переселение квалифицированных специалистов для работы в сфере здравоохранения. Реализация программы позволит привлечь в Карелию более 2 тысяч соотечественников до 2025 года.