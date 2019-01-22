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Новости. Общество
08:59, 22 Января 2019
фото: Sputnik / Игорь Дегтярев

Более 2 тысяч соотечественников приедут в Карелию до 2025 года

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о согласовании проекта госпрограммы по содействию переселению россиян из-за рубежа в Карелию, сообщается на сайте кабинета министров.

"Согласовать проект государственной программы "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Карелия соотечественников, проживающих за рубежом", - говорится в документе, пишет РИА Новости.

Согласно справке к документу, программа предусматривает приоритетное переселение квалифицированных специалистов для работы в сфере здравоохранения. Реализация программы позволит привлечь в Карелию более 2 тысяч соотечественников до 2025 года.

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Комментарии

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User
2019-01-22 10:43:09
Опять Карелию с Кореей путают.

"С начала очередного президентского срока Путина из России уехало более 1,5 млн человек.
Об этом радиостанции Эхо Москвы рассказала корреспондент интернет-издания Проект Софья Савина. В 2018 году пик желающих уехать из России пришелся на март, когда Владимир Путин в очередной раз победил на выборах президента. При этом издание утверждает, что Росстат сильно занижает данные об эмиграции. В частности, за 2017 год число уехавших из страны было занижено в 6 раз. По данным ведомства, Россию покинули почти 400 тысяч человек, что сильно разнится с цифрами тех стран, куда переехали россияне. Так министерство внутренней безопасности США насчитало около года назад в 6 раз больше прибывших наших соотечественников. А власти Чехии и Венгрии зарегистрировали в 12 и 14 раз соответственно больше россиян, отмечает издание."
Михаил
2019-01-22 10:41:06
...это так теперь называется привличение к труду мигрантов?!
Владимир
2019-01-22 09:59:59
И более 5 тысяч соотечественников уедут из Карелии до 2025 года
Евгений
2019-01-22 09:31:34
Не надо засирать Карелию! Отправляйте всех в Москву, с неё не убудет. Каждый раз, когда единоросы вмешиваются в судьбу нашей Республики, становится только хуже.
Гость
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