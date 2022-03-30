Более 20 человек за неделю госпитализированы с ОРВИ в Карелии

Госпитализировано с диагнозом ОРВИ и грипп за прошедшую неделю 21 человек, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом среди населения на 11,8%.

В Карелии зарегистрировано 4590 случав заболеваний ОРВИ и гриппом.

Превышение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечается в Муезерском, Пряжинском, Пудожском, Сегежском районах и Костомукше.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 2294 случая заболеваний ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ и гриппом среди населения выше на 11,7%.

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность 3-х классов в двух школах республики (Петрозаводск, Суоярвский район), 17 групп в 10 детсадах Петрозаводска.