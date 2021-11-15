Более 20 млн рублей получит Республиканская больница Карелии на дооснащение оборудованием травматологического отделения

Сегодня, 1 декабря, на заседании Законодательного Собрания Карелии депутаты поддержали поправки к проекту бюджета республики на 2022 год.

По инициативе Главы республики Артура Парфенчикова часть средств будет направлена на развитие региональной системы здравоохранения.

Так, 20,2 млн рублей в 2022 году будут выделены на дооснащение оборудованием оперблока травматологического отделения Республиканской больницы им. В.А. Баранова.

Ранее, в 2019 году, в ходе ремонта травматологическое отделение было оснащено медицинским оборудованием за счет средств резервного фонда Правительства РФ. Более 43 млн рублей было направлены на приобретение рентген-аппарата с С-дугой, операционных столов, артроскопической стойки, наркозно-дыхательной техники.

Председатель парламентского Комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец отметил, что в последние годы в Карелии активно продолжаются работы по совершенствованию материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, в том числе и в Республиканской больнице им. В.А. Баранова.

«Для завершения работ в травматологических операционных потребовались дополнительные средства на медицинское оборудование. В больнице будут проводиться высокотехнологичные операции по травматологическому и ортопедическому профилям. Например, это замена суставов, установка сложных металлоконструкций и т.д. Отрадно, что люди смогут получать помощь в Петрозаводске, необходимость выездов в федеральные центры уменьшится», - прокомментировал Алексей Хейфец.