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Более 20 пожарных боролись с огнем в пятиэтажке Петрозаводска и спасли двух человек

Новости. Происшествия
09:28, 09 Декабря 2021
фото: © пресс-служба ГКУ ПАСС СК

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Сотрудники МЧС во время пожара в многоквартирном доме в Петрозаводске эвакуировали 12 человек, двое из них пострадали.

Об этом сообщили «Столице на Онего» в МЧС Карелии.

8 декабря в 09:48 поступил сигнал о возгорании в квартире дома на улице Судостроительная. На тушение пожара были направлены 22 человек личного состава и 8 единиц техники.

Из-за сильного задымления из здания были выведены 10 человек, в том числе, ребенок. Кроме того, были спасены еще двое жильцов, отравившихся продуктами горения. Их отправили в больницу.

В результате пожара повреждена комната на площади 10 кв. метров.

Причина и ущерб устанавливаются.

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