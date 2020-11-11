Более 20 тысяч школьников Карелии учатся дистанционно из-за пандемии COVID-19

Власти Карелии сообщили, что более 20 тысяч учеников республиканских школ учатся из дома.

Из 71 тысячи учеников с помощью дистанционных технологий сейчас обучаются чуть больше 20 тысяч. Большинство из них – ученики городских школ. Об этом информирует правительственный паблик "Республика Карелия".

Сообщается, что в стадии рассмотрения находится вопрос о возврате к очному обучению школ, где учатся меньше 300 человек. Решения будут приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки на территории конкретного района или поселения, заявляют в правительстве.

Летом школы Карелии получили более 4 тысяч ноутбуков для педагогов и учеников. Также министерство образования закупило в помощь 11-м классам 212 новых ноутбуков, чтобы выпускники смогли готовиться к госэкзаменам. Техника осталась в собственности школ.

Ранее сообщалось, что студенты Петрозаводского университета могут выйти на дистант уже с понедельника.