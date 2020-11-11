Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Водитель-пенсионер разбился, вылетев на "встречку" на трассе в Карелии
Сегодня 10:05
В Карелии 24 госпитализированных пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии 3
Сегодня 11:05
Станция скорой помощи Петрозаводска ночью установила новый рекорд 3
Сегодня 08:35
Число заразившихся коронавирусом в Карелии побило очередной суточный рекорд 3
Сегодня 09:12
Эксперт рассказал, почему не стоит включать смартфон отпечатком пальцев 2
11.11.2020 23:30
Изображавшие сцену из "Титаника" жених и невеста утонули в реке 4
11.11.2020 19:10

Более 20 тысяч школьников Карелии учатся дистанционно из-за пандемии COVID-19

Новости. Общество
16:12, 12 Ноября 2020
фото: © Виталий Тимкив/РИА
Загрузка...

Власти Карелии сообщили, что более 20 тысяч учеников республиканских школ учатся из дома.

Из 71 тысячи учеников с помощью дистанционных технологий сейчас обучаются чуть больше 20 тысяч. Большинство из них – ученики городских школ. Об этом информирует правительственный паблик "Республика Карелия".

Сообщается, что в стадии рассмотрения находится вопрос о возврате к очному обучению школ, где учатся меньше 300 человек. Решения будут приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки на территории конкретного района или поселения, заявляют в правительстве.

Летом школы Карелии получили более 4 тысяч ноутбуков для педагогов и учеников. Также министерство образования закупило в помощь 11-м классам 212 новых ноутбуков, чтобы выпускники смогли готовиться к госэкзаменам. Техника осталась в собственности школ.

Ранее сообщалось, что студенты Петрозаводского университета могут выйти на дистант уже с понедельника.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.11.2020, 15:49
Родители учеников, переведенных на дистанционное обучение в Карелии, готовят обращение к властям
05.11.2020, 11:14
Пенсионерам в Петрозаводске и Кондопоге разрешено посещать магазины всего три раза в неделю
08.11.2020, 12:53
"Мастера парковки" продолжают изводить жителей Петрозаводска (ФОТО)
09.11.2020, 16:28
Рефинансирование ипотеки по ставке от 2,7% предложил Россельхозбанк
05.11.2020, 12:30
В Карелии установлены строгие сроки для проведения теста на коронавирус
10.11.2020, 10:40
Артур Парфенчиков: "Мы ввели этот порядок на три недели, можно потерпеть"

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 14
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 17
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»