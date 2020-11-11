Студенты Петрозаводского университета могут выйти на дистант уже с понедельника

По информации "Столицы на Онего", студенты Петрозаводского государственного университета будут отправлены на дистанционку из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Студенты вуза могут отправиться на дистант с понедельника, 16 ноября. Об этом "Столице на Онего" стало известно от источников в стенах ПетрГУ. При этом в пресс-службе университета заявили, что соответствующего приказа они на данный момент еще не видели.

Предполагается, что при соблюдении необходимых мер противодействия COVID-19 в очной форме будут проводиться только лабораторные занятия, требующие использования в аудитории специализированного оборудования. Также в корпусе вуза продолжат работать сотрудники администрации, соблюдая меры предосторожности. Остальные студенты, вероятно, будут отправлены на дистанционку.

Ранее сообщалось, что студенты Петрозаводского университета просили перевести их на дистант из-за страха заразиться COVID-19. Тогда представитель вуза отвечал студентам отказом.