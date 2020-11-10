Студенты Петрозаводского университета боятся заразиться COVID-19 и просят перевести их на дистант

Руководство ПетрГУ отказывается отправлять студентов на дистанционное обучение, несмотря на их просьбы не посещать университет в период пандемии.

Студенты просят перевести их на дистанционную форму обучения, поскольку опасаются возможности заразиться в стенах вуза. В распоряжении "Столицы на Онего" появилась копия письма студентов, направленного директору Института филологии Анне Ниловой.

В документе содержится просьба студентов одной из групп вуза о переводе их на дистант. Автор поясняет, что учащиеся находятся в контакте с людьми из группы риска, поэтому боятся посещать занятия в очной форме. На просьбу студентов представитель вуза ответила отказом.

Также в распоряжении издания есть копия сообщения руководства вуза с разъяснением ситуации относительно перевода учащихся на дистант. В нем говорится, что такое решение принимает ректор по предписанию министерства науки и высшего образования или Роспотребнадзора. При этом, как указано в документе, обучение очников ПетрГУ в данный момент должно проводиться в стенах вуза.

При этом в письме озвучены несколько причин для перевода занятий в режим онлайн. В частности, преподаватель должен быть старше 65 лет или иметь заболевания – инсулинозависимый сахарный диабет, тяжелую форму бронхиальной астмы или гипертонии. При этом если такие заболевания имеют члены семьи, то перевода на дистант не производится. Причиной перевода на дистанционное обучение служит подтвержденное заболевание студента группы или преподавателя, а также непосредственный контакт учащихся или педагога с заболевшим. Еще одной причиной для того, чтобы свернуть занятия в очной форме, является болезнь преподавателя, который при этом готов проводить занятия в дистанционной форме.

Также в письме говорится о том, что в последнее время увеличилось число обращений от студентов с просьбой перевести занятия в дистанционную форму. При этом в документе поясняется, что дирекция вуза не может по своей воле переводить занятия на дистант.

По данным на 11 ноября, в Карелии число инфицированных коронавирусом достигло 8866 человек. Выздоровело 4850 человек. Число погибших с COVID-19 увеличилось до 63 человек.