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Коронавирус унес в Карелии еще две жизни

Новости. Общество
08:49, 11 Ноября 2020
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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За сутки в Карелии зарегистрировано две смерти больных коронавирусом и 301 заразившийся опасным вирусом, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн скончался 78-летний петрозаводчанин, а также в Республиканской инфекционной больнице умерла 59-летняя жительница Костомукши. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших за время пандемии COVID-19 в Карелии – 63 человека.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 301 человека. Из этого числа заболевших – 236 человек, из них 31 имеет симптомы средней тяжести.
Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 182 человека, в Медвежьегорском районе – 11 человек (Медвежьегорск – 3, село Толвуя – 3, село Великая Губа – 1, село Шуньга – 1, поселок Пиндуши – 1, деревня Падмозеро – 1, деревня Великая Нива – 1), в Сортавальском районе – 9 человек (Сортавала – 7, поселок Кааламо – 1, поселок Хелюля – 1), в Питкярантском районе – 4 человека (деревня Рауталахти – 1, поселок Салми – 3), в Пудожском районе – 32 человека (Пудож – 23, поселок Кривцы – 6, поселок Красноборский – 1, поселок Шальский – 1, деревня Семеново – 1), в Сегеже – 20 человек, в Кеми – 1 человек, в Костомукше – 23 человека, в Калевальском районе – 4 человека (поселок Боровой – 3, поселок Кепа – 1), в Прионежском районе – 15 человек (село Заозерье – 12, поселок Новая Вилга – 1, село Деревянное – 1, деревня Бесовец – 1).

Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии на 11 ноября составляет 8866 человек.

Выздоровели 4850 человек, за минувшие сутки выписан по выздоровлению 35 пациентов: в Петрозаводске – 6, в Сортавальском районе – 3, в Кондопожском районе – 23, в Лахденпохском районе – 1, в Прионежском районе – 2.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1344,3 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1238,3 случая, по Северо-Западу – 1602,1.

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