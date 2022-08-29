Более 20 воинских захоронений восстановят в Карелии

Работу по реконструкции и благоустройству памятных мест обсудили на заседании оргкомитета «Победа», сообщили в пресс-службе главы Карелии.

По словам исполняющей обязанности руководителя Управления по охране объектов культурного наследия Виктории Гуртовой, в этом году была завершена работа по восстановлению четырёх памятных мест. Так, в порядок привели воинские захоронения на территории посёлков Гирвас, Софпорог и Бочилово, а также на 59 километре шоссе «Кочкома - Реболы».

Ещё на четырёх объектах работы обещают завершить до начала ноября, в их числе захоронения на 102 километре шоссе «Кочкома - Реболы», в посёлках Салми и Хелюля, а также на площади Ленина в Суоярви.

В следующем году Управление по охране объектов культурного наследия и органы местного самоуправления планируют отремонтировать ещё 13 захоронений в районах республики. На эти цели направят как региональные, так и федеральные средства. Кроме того, за счёт госпрограммы «Развитие культуры» запланирована разработка проектно-сметной документации для 16 памятных мест.

Также и.о. руководителя подвела итоги работы в 2021 году: за счёт федеральных и республиканских средств ремонт провели на территории 16 воинских захоронений. В основном он заключался в замене памятных обелисков и мемориальных плит с именами захороненных защитников Отечества, мощении территории захоронений, обновлении ограждений и установке освещения.

В прошлом году был восстановлен мемориальный комплекс в посёлке Погранкондуши, завершились работы на братской могиле в посёлке Ильинский. На 59 километре шоссе «Кочкома - Реболы» провели первый этап ремонта и установили именную плиту Герою Советского Союза Н.Г. Варламову. Кроме того, региональные средства направили на разработку проектно-сметной документации для 18 воинских захоронений, требующих ремонта.

В конце доклада Виктория Гуртова подчеркнула, что приводить в порядок территории вокруг мемориалов помогали волонтеры. Так, за 2021 год к работам удалось привлечь более 4 тысяч человек во всех районах республики.