Более 200 безработных в Карелии нашли работу в 2020 году после переподготовки

С начала года после обучения по программам профподготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости нашли работу более 200 жителей Карелии.

Об этом сообщила пресс-служба Управления труда и занятости Карелии.

Жители республики были трудоустроены в ГУП РК "КарелКоммунЭнерго", АО "Кондопожский ЦБК", Филиал "АЭМ-технологии" "Петрозаводскмаш", АНО ДПО "Центр образования и культуры", в ООО "Инженерный центр пожарной робототехники "ЭФЭР", в ПМУП "Городской транспорт", в АО "Карелгаз". Какие профессии осваивают безработные, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".