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Более 200 безработных в Карелии нашли работу в 2020 году после переподготовки

Новости. Общество
12:12, 06 Ноября 2020
фото: pixabay
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С начала года после обучения по программам профподготовки, переподготовки  и повышения квалификации по направлению органов службы занятости нашли работу более 200 жителей Карелии.

Об этом сообщила пресс-служба Управления труда и занятости Карелии.

 Жители республики были трудоустроены в ГУП РК "КарелКоммунЭнерго", АО "Кондопожский ЦБК", Филиал "АЭМ-технологии" "Петрозаводскмаш", АНО ДПО "Центр образования и культуры", в ООО "Инженерный центр пожарной робототехники "ЭФЭР", в ПМУП "Городской транспорт", в АО "Карелгаз".

Какие профессии осваивают безработные, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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