Более 200 тысяч рублей вернула управляющая компания жителям дома в Карелии

Управляющая компания после проверки Госкомитета Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору вернула жителям одного из домов в Олонце более 200 тыс. рублей.

По данным ведомства, ранее в госкомитет обратились жители многоквартирного дома № 10 по улице К. Маркса в Олонце. Заявители сообщили о том, что ООО "Управляющая компания "Олонецкое домоуправление", управляющая домом, неверно выставляет плату за содержание и ремонт общего имущества, а также плату за ряд предоставленных в соответствии с договором управления услуг.

По обращению жителей государственные жилищные инспекторы провели внеплановую проверку.

В нарушение законодательства управляющая компания самостоятельно, без соответствующего решения общего собрания собственников дома, увеличила тариф, и с августа 2015 года по декабрь 2017 года взимала плату по новому тарифу. Кроме того, несмотря на обязанность проводить текущие работы по установке и замене отдельных элементов внутренней системы центрального отопления, компания-лицензиат выставила жильцам отдельно плату за установку манометров и кранов. Хотя все отмеченные работы уже включены в тариф за содержание и ремонт общего имущества в доме.

По результатам проверки управляющая организация "Олонецкое домоуправление" получила предписание с требованием устранить нарушения в части начисления платы за ЖКУ. Это решение фирма обжаловала в суде, но Арбитражный суд республики отказал в удовлетворении ее заявления.

В итоге собственникам жилых помещений был произведен перерасчет. В расчете на квартиру эта сумма составила свыше 3 тысяч рублей, а полная сумма перерасчета по дому – 217 тыс. 344 рубля 61 копейку.