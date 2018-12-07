Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
17:20, 07 Декабря 2018
фото: РИА Новости / Илья Питалев

Более 200 тысяч рублей вернула управляющая компания жителям дома в Карелии

Загрузка...

Управляющая компания после проверки Госкомитета Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору вернула жителям одного из домов в Олонце более 200 тыс. рублей.

По данным ведомства, ранее в госкомитет обратились жители многоквартирного дома № 10 по улице К. Маркса в Олонце. Заявители сообщили о том, что ООО "Управляющая компания "Олонецкое домоуправление", управляющая домом, неверно выставляет плату за содержание и ремонт общего имущества, а также плату за ряд предоставленных в соответствии с договором управления услуг.

По обращению жителей государственные жилищные инспекторы провели внеплановую проверку.

В нарушение законодательства управляющая компания самостоятельно, без соответствующего решения общего собрания собственников дома, увеличила тариф, и с августа 2015 года по декабрь 2017 года взимала плату по новому тарифу. Кроме того, несмотря на обязанность проводить текущие работы по установке и замене отдельных элементов внутренней системы центрального отопления, компания-лицензиат выставила жильцам отдельно плату за установку манометров и кранов. Хотя все отмеченные работы уже включены в тариф за содержание и ремонт общего имущества в доме.

По результатам проверки управляющая организация "Олонецкое домоуправление" получила предписание с требованием устранить нарушения в части начисления платы за ЖКУ. Это решение фирма обжаловала в суде, но Арбитражный суд республики отказал в удовлетворении ее заявления.

В итоге собственникам жилых помещений был произведен перерасчет. В расчете на квартиру эта сумма составила свыше 3 тысяч рублей, а полная сумма перерасчета по дому – 217 тыс. 344 рубля 61 копейку.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.12.2018, 12:17
СРОЧНО: Президиум Верховного суда РФ отменил приговор и прекратил уголовное преследование Девлета Алиханова – его полностью оправдали
01.12.2018, 10:29
Странный гул напугал пол-Петрозаводска в первый день зимы
03.12.2018, 11:54
Парфенчиков увеличил денежное поощрение себе и чиновникам
05.12.2018, 17:49
Два человека погибли в страшном ДТП с автобусом в Карелии
06.12.2018, 06:40
Алиханов выйдет на свободу, как только в колонию Сегежи поступят документы суда
06.12.2018, 10:26
Некуда идти

Аналитика

Сегодня 12:37
Капитал
Игры вокруг "Кареллеспрома": следите за руками 2
Что скрывают планы республиканских властей приватизировать государственный пакет акций лесопромышленного холдинга?
Некуда идти 5
06.12.2018 10:26
Суоярви в дерьме 5
04.12.2018 10:51
"Первый трактор пустим – это политика" 9
03.12.2018 10:45
"Руки, голова и технология – вот что нужно для качественной уборки города" 5
30.11.2018 13:03
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:50
Без политики
Платная медицина. Как вернуть 13%
В преддверие новогодних праздников хочется купить подарки всем, кого любишь, и именно в такие моменты хочется иметь возможность хоть где-то сэкономить.
"Совершенная ахинея" 1
06.12.2018 13:24
Не в коня корм 8
04.12.2018 16:05
Катаракта у всех впереди. Что делать?
30.11.2018 14:54
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
Сегодня 09:58
все фото и видео

Опрос

Сколько вы готовы потратить на подготовку к Новому году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»