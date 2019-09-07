Более 30 пожарных тушили пожар на складе в Карелии

Пожар произошел 6 сентября в Кондопоге, сообщили в МЧС Карелии.

В 9.51 пожарно-спасательные подразделения в составе 33 человек привлекались для ликвидации пожара на складе в Кондопоге на ул. Промышленной, 2. В 10.20 пожар ликвидирован.

Площадь повреждения составила 1 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.