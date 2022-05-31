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Более 30 тысяч клиентов ВТБ оформили имущественный налоговый вычет онлайн

Новости. Общество
11:49, 07 Июня 2022
фото: © Kapustin Igor/shutterstock.com

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С начала года более 30 тыс. клиентов ВТБ оформили заявки на имущественный налоговый вычет по упрощенной процедуре через ВТБ Онлайн.

 

На счета пользователей было зачислено свыше 700 млн рублей.

 

Спрос на онлайн-сервис резко вырос с конца марта, когда клиентам стал доступен возврат налогов по сделкам прошлого года. Уже в апреле заявки на вычет отправили рекордные 15 тыс. пользователей, что в 1,5 раза больше, чем в марте. Всего с момента запуска услуги в 2021 году ей воспользовались более 40 тыс. клиентов ВТБ.

На сегодня банк уже зачислил на счета клиентов, воспользовавшихся упрощенным сервисом, свыше 700 млн рублей, в том числе 620 млн – в апреле-мае. Средний срок с момента оформления заявки до получения выплаты по упрощенной процедуре составляет 28 дней, тогда как в офлайн-формате он мог достигать 4 месяцев. Средняя сумма одного возврата — около 60 тысяч рублей.

ВТБ запустил цифровой имущественный вычет через ВТБ Онлайн в ноябре прошлого года. В мае этого года сервис получил главный приз в рамках конкурса «BPM-проект года – 2022», проведенного Ассоциацией профессионалов управления бизнес-процессами. За этот проект банк также стал обладателем специальных призов от Роскачества, ИТ-кластера фонда «Сколково» и ряда других премий. 

«Цифровое оформление налоговых вычетов стало одной из самых популярных госуслуг в ВТБ Онлайн. С помощью этого сервиса десятки тысяч ипотечных заемщиков уже смогли вернуть положенную часть ранее уплаченных налогов и сделали это в среднем в 3 раза быстрее, чем ранее. По нашим прогнозам, до конца 2022 года объем зачисленных через ВТБ Онлайн вычетов достигнет 2 млрд рублей», — комментирует член правления ВТБ Святослав Островский.

Чтобы получить налоговый вычет в упрощенном порядке, клиенту ВТБ достаточно зайти в раздел «Госуслуги» в ВТБ Онлайн и оформить заявку, после чего банк самостоятельно направит сведения в налоговые органы. Затем нужно подписать заявление на сайте ФНС и подтвердить получение вычета. Вся процедура проходит дистанционно – клиенту не требуется собирать бумажные документы, оформлять декларацию 3-НДФЛ и посещать отделения банка и налоговой службы.

Источник: Банк ВТБ

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