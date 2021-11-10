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Более 300 жителей Карелии за сутки заразились коронавирусом

Новости. Общество
09:28, 10 Ноября 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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В республике за последние сутки выявлен 301 инфицированный COVID-19, пятеро заболевших скончались, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 10 ноября в Республике Карелия зарегистрирован 77681 инфицированный коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки выявлен 301 инфицированный, из них непривитых — 293 (97,3%). Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В ковидных стационарах получают лечение 1004 пациента, в состоянии средней тяжести — 928 человек, в тяжёлом — 73 (все не привиты).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 73 207 человек, за последние сутки — 279.

За сутки зарегистрированы 5 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1026 человек.

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