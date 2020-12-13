Более 300 жителей Карелии заразились коронавирусом за сутки

Число инфицированных COVID-19 В Карелии увеличилось до 21606.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 324 человек. Из этого числа заболевших – 292 человека, из них 49 имеют симптомы средней тяжести, 9 – в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки выздоровели 170 человек.

За минувшие сутки летальных исходов от коронавируса не зарегистрировано.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 3405,7 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1808,5 случая, по Северо-Западу – 2649.

Всего с начала пандемии выявлено 21606 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 13535 человек, умерли 127 человек.

Накануне за сутки в Карелии заразились коронавирусом 369 человек, а выздоровели 302.