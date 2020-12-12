За сутки в Карелии заразились коронавирусом 369 человек, а выздоровели 302

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Карелии рассказали в оперштабе республики.

За последние 24 часа в Карелии зарегистрировано три смерти коронавирусных больных. В результате общее число умерших от коронавируса на 13 декабря в Карелии составило 127 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 369 человек. Из этого числа заболевших – 333 человека, из них 69 имеют симптомы средней тяжести, 15 – в тяжелом и 1 – в крайне тяжелом состоянии.

Всего инфицировано за время пандемии в Карелии 21282 человека. За минувшие сутки выздоровели 302 пациента, больных коронавирусом, всего выписаны по выздоровлению 13365 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 3337,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1789,4 случая, по Северо-Западу – 2601,7.