Более 34 тысяч жителей Карелии привились за неделю от гриппа

Жители Карелии ответственно относятся к профилактике гриппа, считает глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

Министр на своей странице в "ВКонтакте" привел данные по началу прививочной кампании в регионе.

"Так, за пять дней, с 10 по 14 сентября, только в одном передвижном прививочном пункте специалистами Городской поликлиники №3 вакцинированы против вирусов сезонного гриппа 1406 человек", - написал Михаил Охлопков.

По его словам, жители республики ответственно относятся к профилактике гриппа.

На 14 сентября, за неделю с начала прививочной кампании, прививки сделали уже 31706 взрослых и 2705 детей.

Министр напомнил, что в эпидемический сезон 2020-2021 годов планируется провести иммунизацию против вирусов гриппа 60 % населения республики – 90 тысяч детей и 282 тысячи взрослых. Первая партия вакцины для взрослых, почти 150 тысяч доз, поступила во все медицинские организации, поставка детской вакцины, более 53 тысяч доз, завершается.

Ранее сообщалось, что в Карелии 13 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ.