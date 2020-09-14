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В Карелии 13 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ

Новости. Общество
11:01, 15 Сентября 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Помимо коронавируса сейчас начинается подъем и сезонных вирусных заболеваний.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте", с начала прошлой недели 13 классов в школах республики были отправлены на карантин: по одному классу в Пиндушской и Повенецкой школах, 4 класса в Суккозерской школе, один класс в Шелтозерской школе, один в Кадетском корпусе им А. Невского, три класса в Сегежской школе № 6 и два класса в Пряжинской школе.

"Но сейчас обращаюсь ко взрослым жителям республики и особенно к петрозаводчанам: строгое соблюдение масочного режима, социальной дистанции – это действенные меры профилактики не только коронавируса, но и респираторных инфекций. Убедительно прошу проявить дисциплинированность и быть в этом вопросе примером своим детям", – написал глава республики.

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