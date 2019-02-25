Более 40 лифтов заменят в многоэтажках Карелии

В Минстрое Карелии обсудили план мероприятий по капитальному ремонту в 2019 году.

По данным пресс-службы ведомства, в этом году в работе Фонда капремонта находятся 1168 домов. В них проведут техническое обследование, по результатам которого они будут либо признаны пригодными для ремонта, либо фонд рекомендует признать их аварийными. Сейчас идет активная работа по аукционным процедурам на выбор подрядчиков и заключение договоров.

На сегодняшний день капитальный ремонт проведен в жилом доме в поселке Вяртсиля, на стадии завершения работы в многоквартирном доме в Кеми. По остальным работы запланированы на весенне-летний период. Из уже обследованных домов 112 рекомендовано признать аварийными, 25 являются ремонтопригодными – по ним проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядчика.

"Кроме того, в 2019 году будут проведены работы по замене лифтового оборудования и ремонту шахт в 17 домах Петрозаводска и Кондопоги. В этих жилых зданиях появятся 42 новых лифта", - уточнили в ведомстве.

Также запланирован ремонт внутридомовых инженерных сетей газоснабжения в 31 доме в городе Петрозаводске.