Более 40 предпринимателей принимают участие в осенней онлайн-ярмарке "Сделано в Карелии"

Презентацию товаров карельских производителей в гипермаркете "Магнит" в рамках ярмарки посетили около полутора тысяч человек.

Ярмарка продолжает свою работу в режиме онлайн – приобрести товары на интернет-площадке можно до 4 октября.

Организатор ярмарки – Корпорация развития Республики Карелия. С учетом ограничений, вызванных коронавирусной инфекцией, в этом году было принято решение придумать онлайн-аналог традиционной ярмарке. Тем более маркетплейс "Сделано в Карелии" уже успел положительно зарекомендовать себя как среди покупателей, так и у предпринимателей.

– Онлайн – это актуальный формат, – отмечает генеральный директор Корпорации развития РК Марина Кувшинова. – Он позволяет делать покупки с соблюдением всех мер предосторожности. В то же время для тех, кто предпочитает выбирать продукцию непосредственно на месте, организовали еще и выставку товаров местного производства, где жители и гости республики могли не только посмотреть и приобрести понравившиеся товары, но и сделать заказ онлайн. Немаловажно, что доставка свыше 10 кг по Петрозаводску до подъезда бесплатная.

Презентация местной продукции прошла на ура. За три дня выставку посетили около полутора тысяч человек, было сделано около 500 заказов.

"Многие из тех, кто пришел на выставку, делали заказы через сайт. У нас был представлен широкий ассортимент продукции: карельские овощи, ягоды, мясопродуктвы, рыба, хлебобулочные изделия, сувениры, украшения и товары для красоты и здоровья", – рассказала специалист Корпорации развития РК Надежда Лонь.

"Мы привезли мед и продукты пчеловодства – сотовый мед, мед с прополисом, забрус, – рассказал фермер Александр Волков. – Мы занимаемся пчеловодством с 2003 года. Недавно зарегистрировались на площадке "Сделано в Карелии", чтобы было больше возможностей для реализации.

Шуйские фермеры Сосункевичи представили на ярмарке не только картофель, который давно пользуется спросом у покупателей из разных уголков республики и был отмечен знаком качества "Сделано в Карелии", но и капусту.

"В этом году капусту посадили впервые, – отметила Ксения Сосункевич. – Получилось. Это интересная культура, очень перспективная для нашей республики. Производителей в Карелии не много. Так как жители хотят есть местную продукцию, это повод задуматься об увеличении площадей под данную культуру".

Для гостей ярмарки были также предусмотрены выставка и мастер-классы от ремесленников. Для многих из них такой формат — возможность представить свою продукцию более широкому кругу покупателей. Например, медвежьегорская фабрика "Карельские узоры" привезла вышитые салфетки и скатерти. В Петрозаводске у предприятия своего магазина нет, поэтому онлайн-площадка – хороший способ увеличить количество покупателей.

"У нас здесь филейная вышивка, – рассказала продавец Наталья Тимакова. – Так уже никто не вышивает в России. Это уникальная техника. Хочется, чтобы наша красота радовала всех и была в каждом доме".

Большинство предпринимателей, участвующих в презентации, положительно оценили инициативу Корпорации развития РК.

"Мы представили свою продукцию (пельмени "Карельские рецепты"). В воскресенье холодильник выгребли до дна, – делится впечатлениями о выставке в социальной сети предприниматель Яна Полетаева. – Если конкретно по этой выставке: для предпринимателей было сделано все, что только возможно! Условия для знакомства с новыми покупателями и продажа своего товара, предоставление оборудования, площадки, реклама! Атмосфера теплая и душевная, выступление коллективов, общение с коллегами. И все это абсолютно бесплатно для участников! Так что, друзья, кто что-то создает и продает, добро пожаловать на площадку интернет-магазина "Сделано в Карелии", там места всем хватит.