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Более 40 волонтёров работают в call-центре Карелии для проведения переписи населения по телефону

Новости. Общество
12:40, 07 Ноября 2021
фото: Управление пресс-службы главы Республики Карелия

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Всероссийскую перепись населения в нашей республике можно пройти по телефону, сообщает управление пресс-службы главы Республики Карелия.

Для максимального охвата населения Всероссийской переписью в Карелии организован call-центр. В нём работают более 40 волонтёров. Это позволяет всем желающим гарантированно быстро, без долгого ожидания, дозвониться по телефону 8-800-200-62-11 и за несколько минут ответить на вопросы переписчиков. Этим безопасным и удобным способом пройти перепись воспользовались уже многие жители республики.

Кроме звонка по телефону, у граждан есть и другие способы принять участие в переписи — через портал «Госуслуг» или дождаться переписчика дома: все они регулярно проходят ПЦР-тестирование на коронавирус и обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, сообщить данные о себе можно через закрытую дверь или соблюдая дистанцию. Еще один вариант — самостоятельно посетить стационарные переписные участки или один из мобильных участков, которые с 6 ноября работают в крупнейших торговых центрах столицы Карелии.

«Просим ответственно отнестись к прохождению переписи, выполнить свой гражданский долг и, если это необходимо, помочь своим родным и близким пройти перепись», — заявляют в управлении пресс-службы главы Республики Карелия.

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