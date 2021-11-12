890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00

Более 45 млн рублей направлены на организацию пригородных поездов на севере Карелии в 2022 году

Новости. Общество
15:30, 01 Декабря 2021
фото: © пресс-служба Законодательного Собрания Карелии

Новости партнеров

На заседании Заксобрания Карелии депутаты поддержали предложение главы республики Артура Парфенчикова о выделении 45 млн рублей на организацию пригородного железнодорожного сообщения на севере республики.

Рельсовые автобусы «Орлан» планируется запустить по маршрутам Лендеры–Суккозеро–Костомукша, Костомукша– Кочкома–Беломорск и Лоухи–Пяозеро.

Заместитель председателя Законодательного собрания Карелии Илья Раковский отметил, что много обращений поступает в адрес депутатов от жителей Муезерского, Лоухского, Беломорского районов и Костомукши. Люди жалуются на неудовлетворительное состояние автодорог, низкую транспортную доступность и отсутствие пассажирского сообщения.

«Организация железнодорожного сообщения — это единственный возможный способ наладить стабильные пассажирские перевозки для ряда населенных пунктов в северных районах. Поэтому жители очень ждут этих маршрутов. Выделение 45 млн рублей на эти цели ускорит решение поставленных задач», — сказал Илья Раковский.

По информации Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики, ОАО «РЖД» проведет работы по реконструкции железнодорожной инфраструктуры, в том числе посадочных платформ и станционных помещений.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.11.2021, 09:00
Опубликованы расценки, на сколько подорожают модели ВАЗ с 1 декабря
30.11.2021, 14:22
Известный в Карелии военный врач погиб на охоте
28.11.2021, 10:24
Стало известно, кого ждет прибавка к пенсии с 1 декабря
28.11.2021, 15:35
«Бенедикт» принесет в Карелию снегопады и метели
25.11.2021, 15:49
Чичин в розыске
24.11.2021, 16:34
Водитель вышел из фургона в Петрозаводске и, шатаясь, упал на снег (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 12:58
Обществоведение
«Идет волшебница зима»  1
Советские коммунальные службы загодя готовились к проказам матушки-зимы и на нее не кивали.
«Издевательство над правосудием» 13
30.11.2021 15:19
«Неудобная война» 3
29.11.2021 17:06
Приватизация без интерпретации 1
29.11.2021 09:00
«Клиники на Чайкиной»: как получить QR-код по результатам теста
26.11.2021 17:08
Вся аналитика

Чтиво

23.11.2021 14:01
Без политики
Вы уволены! 10
Что произошло после скандального увольнения директора футбольной спортшколы №7 Дениса Семенова, который отвечал за реконструкцию стадиона «Юность» в Петрозаводске.
Тайна ванной комнаты 3
19.11.2021 10:30
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 23
08.11.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»