Более 45 млн рублей направлены на организацию пригородных поездов на севере Карелии в 2022 году

На заседании Заксобрания Карелии депутаты поддержали предложение главы республики Артура Парфенчикова о выделении 45 млн рублей на организацию пригородного железнодорожного сообщения на севере республики.

Рельсовые автобусы «Орлан» планируется запустить по маршрутам Лендеры–Суккозеро–Костомукша, Костомукша– Кочкома–Беломорск и Лоухи–Пяозеро.



Заместитель председателя Законодательного собрания Карелии Илья Раковский отметил, что много обращений поступает в адрес депутатов от жителей Муезерского, Лоухского, Беломорского районов и Костомукши. Люди жалуются на неудовлетворительное состояние автодорог, низкую транспортную доступность и отсутствие пассажирского сообщения.



«Организация железнодорожного сообщения — это единственный возможный способ наладить стабильные пассажирские перевозки для ряда населенных пунктов в северных районах. Поэтому жители очень ждут этих маршрутов. Выделение 45 млн рублей на эти цели ускорит решение поставленных задач», — сказал Илья Раковский.



По информации Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики, ОАО «РЖД» проведет работы по реконструкции железнодорожной инфраструктуры, в том числе посадочных платформ и станционных помещений.