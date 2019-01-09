Более 48 тысяч человек пересекли границу в новогодние праздники в Карелии

Карельская таможня рассказала о ситуации на границе в новогодние каникулы.

По данным ведомства, новогодние каникулы на карельском участке российско-финляндской границы прошли в штатном ритме.

С 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года через многосторонние автомобильные пункты пропуска Карельской таможни границу пересекли 23 тыс. 684 легковых автомобиля, 48 тыс. 844 человек, 1 тыс. 918 грузовиков.

"Количество пересечений границы физических лиц по сравнению с прошлогодними новогодними каникулами немного снизилось (в прошлом году их число составило 52 тыс. 502 физических лица и 25 тыс. 997 легковых автомобилей), зато значительно выросло количество грузового транспорта – год назад границу пересекло 1355 единиц транспорта", - отметили в пресс-службе таможни.

За новогодние каникулы должностными лицами Карельской таможни было заведено 30 дел об административных правонарушениях. В основном, гражданами нарушались нормы ввоза табачной и алкогольной продукции.