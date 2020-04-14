Более 50 боеприпасов изъяли у нарушителей в Карелии

Сотрудниками Центра лицензионно-разрешительной работы выявлены правонарушения в сфере оборота оружия, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
В период с 30 марта по 5 апреля сотрудники Росгвардии совместно с региональными полицейскими провели 36 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нем.
Выявлено 2 административных правонарушения в сфере оборота оружия, правонарушители привлечены к административной ответственности.
За указанный период изъято 4 единицы огнестрельного оружия и 51 штука боеприпасов. Жители Карелии добровольно сдали 13 оружий.
Ранее было выявлено 27 правонарушений в сфере оборота оружия.
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