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Новости. Общество
16:09, 06 Ноября 2019
фото: pixabay.com

Более 50 кг хлеба арестовали в Карелии

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Управление Роспотребнадзора по Карелии во время проверок выявило нарушения в обороте хлебобулочных и кондитерских изделий.

По результатам проверок был наложен арест на 51 партию хлебобулочных и кондитерских изделий в количестве 53 кг, вынесено 12 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 365 тысяч рублей и шесть предупреждений.

Превышений допустимых уровней содержания токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов не выявлено, физико-химические показатели соответствуют установленным требованиям.

Ранее в Карелии было арестовано более 130 кг мясной продукции. 

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Комментарии

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zanoza
2019-11-06 16:24:41
Воров выпускают, а арестовывают хлеб и мясо :)
кир
2019-11-06 16:11:26
Явки, адреса, пароли в студию. А то виртуально как-то получается.
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