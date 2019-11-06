Более 50 кг хлеба арестовали в Карелии

Управление Роспотребнадзора по Карелии во время проверок выявило нарушения в обороте хлебобулочных и кондитерских изделий.

По результатам проверок был наложен арест на 51 партию хлебобулочных и кондитерских изделий в количестве 53 кг, вынесено 12 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 365 тысяч рублей и шесть предупреждений.

Превышений допустимых уровней содержания токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов не выявлено, физико-химические показатели соответствуют установленным требованиям.

Ранее в Карелии было арестовано более 130 кг мясной продукции.