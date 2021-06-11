Более 50 тысяч россиян погубил алкоголь в 2020 году

В России в прошлом году выросла смертность от причин, вызванных употреблением алкоголя.

За год число обусловленных алкоголем смертей превысило 50 тысяч, пишет РБК со ссылкой на Росстат. О росте потребления алкоголя и смертности из-за него на фоне самоизоляции весной 2020 года предупреждал ранее и Минздрав.

В России в 2020 году от причин, связанных с алкоголем, умерли 50 435 человек, следует из данных Росстата. В 2019 году алкоголь был причиной смерти 47 427 человек. При этом в 2019 году было зафиксировано снижение смертности от алкоголя почти на 2% по сравнению с 2018 годом, когда по этой причине умерли 48 786 человек.

Выросло в 2020 году и число смертей, связанных с психическими расстройствами и расстройствами поведения. В 2020 году Росстат насчитал 24 159 человек, умерших по этой причине. В 2019 году их было меньше на 20% — 19 440. Как и в случае со смертями, обусловленными алкоголем, рост статистики смертей в этой графе произошел вслед за снижением, зафиксированным по сравнению с 2018 годом, когда психические расстройства стали причиной гибели 20 619 человек.