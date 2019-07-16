Более 54 млн рублей выделят на переобучение пенсионеров

До 2024 года регион планирует получить более 54 млн рублей на переподготовку лиц предпенсионного возраста.

Эти деньги Карелия планирует получить в рамках нацпроекта "Демография". На указанные средства планируется провести переобучение 1,4 тысяч предпенсинеров.

До конца 2019 года в Карелии в рамках нацпроекта смогут получить новую профессию около 240 человек. Переобучение смогут пройти как работающие специалисты предпенсионного возраста, так и граждане, находящиеся в поиске работы, пишут "Вести Карелии".

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