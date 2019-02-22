Более 6 млн рублей собрали на восстановление Успенской церкви в Карелии

За шесть месяцев на восстановление Успенской церкви, которая сгорела летом в Карелии, собрали более 6 млн рублей.

Как сообщается на сайте благотворительного фонда «Северный духовный путь», всего собрано 6 млн 93 тыс. 524 рубля 5 копеек.

Из них израсходовано 302 тыс. 757 рублей 97 копеек.

Остаток на 15 февраля составил 5 млн 790 тыс. 766 рублей 8 копеек.

Напомним, утром 10 августа в Кондопоге произошел поджог Успенской церкви, построенной в 18-м веке и являющейся памятником федерального значения. За несколько часов огонь полностью уничтожил строение. Подозреваемым является школьник из Петрозаводска.