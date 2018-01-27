Более 6 тысяч петрозаводчан остались без электричества

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Вновь произошла авария на электрических сетях, без света остались 6367 жителей Кукковки и Голиковки, сообщили в администрации Петрозаводска.
Сегодня вечером, 27 января в 20.10, в ЕДДС Петрозаводского городского округа от диспетчера АО "ОРЭС-Петрозаводск" поступило сообщение об аварии на электрических сетях в районах Кукковка и Голиковка.
Без электричества остались 6367 человек в 186 домах.
Аварийная бригада АО "ОРЭС-Петрозаводск" восстанавливает электроснабжение.
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